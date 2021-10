Al via corsi serali di lingua francese organizzati tradizionalmente dall’Alliance francaise ‘Riviera dei Fiori’

I corsi serali di lingua francese organizzati tradizionalmente dall’Alliance francaise ‘Riviera dei Fiori’ si svolgeranno quest’anno a Sanremo presso la Villa Almerini (corso Cavallotti 245) con inizio martedì 9 novembre dalle ore 20 alle 21.30) e a Ventimiglia presso il Dopolavoro ferroviario (piazza Cesare Battisti 23) a partire da mercoledì 10 novembre 2021 ore 20-21.30. Le lezioni tenute da insegnanti di madre lingua prevedono due tipologie di corsi (elementare e superiore) con attestato di frequenza al termine del periodo di studio.

Val la pena ricordare che partecipare ai Corsi è utile per prepararsi agli esami per il conseguimento del Diploma francese (DELF) a valore internazionale con possibili sbocchi professionali e lavorativi. Le iscrizioni si ricevono presso la sede dell’Alliance a Ventimiglia ( via Martiri della Libertà 1) tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 17 (escluso mercoledì pomeriggio e il sabato).

Per contatti telefonici 0184/352568; alternativa per le iscrizioni: Agenzia Erebus (via Privata Grossi 1) Sanremo tel. 0184/500336 nei giorni di sabato 23 e 30 ottobre e sabato 6 novembre nell’orario 9-12.