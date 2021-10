Festival di Sanremo 2022: Amadeus lavora al ritorno di Elisa dopo 20 anni, parte il toto-nomi

Alcuni dei big in lizza per il Festival di Sanremo 2022

Come da tradizione festivaliera, a pochi mesi dalla nuova edizione della kermesse parte il consueto toto-nomi. Amadeus, pronto per la sua ‘tripletta’ sanremese, sta lavorando alla rosa del Festival 2022 che, come sempre, dovrà rappresentare al meglio il mix tra i grandi classici della canzone italiana e i talenti emergenti.

Il nome più chiacchierato è quello di Elisa, pronta a tornare all’Ariston a 20 anni dalla vittoria con “Luce”. I rumors la vedrebbero in gara in coppia con Rkomi.

Ci sono poi i big della canzone italiana come: Loredana Bertè, Gianluca Grignani, Marco Masini, Francesco Renga, Carmen Consoli, Giusy Ferreri, Tommaso Paradiso, Dolcenera.



L’anima ‘alternative’ del Festival potrebbe essere rappresentata da Zen Circus, Marlene Kuntz e Mannarino con l’orchestraccia mentre il publico dei più giovani potrebbe essere accontentato da Blanco, Simona Molinari, Zero Assoluto, The Kolors e Boomdabash. Attenzione anche agli outsider Giovanni Caccamo, Paolo Jannacci e gli Eugenio in via di Gioia (con la possibile partecipazione di Elio).