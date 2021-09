Ventimiglia: aspettando il consiglio comunale di domani, il primo incontro post-crisi fra 'nuova' maggioranza e opposizione

Dopo il periodo difficile vissuto dall'amministrazione comunale, piombata in un torbido stato di crisi in seguito alla pratica Coop del 5 agosto, è tornato il sereno. Il sindaco Gaetano Scullino continua a guidare la maggioranza ed ha recentemente ridistribuito le deleghe ai suoi assessori.



La frattura sembra essersi sanata, ora è tempo di 'togliere il gesso' e ricominciare a muoversi insieme, con questa formazione rimaneggiata dal primo cittadino. I problemi affrontati dal governo ventimigliese hanno generato, naturalmente, polemiche e opinioni da parte degli esponenti dell'opposizione che, durante la tempesta, non le hanno certo mandate a dire dai banchi della minoranza. Domani è in programma il consiglio comunale e, alle porte della prima riunione post-crisi, i pareri, le idee e gli auspici di alcune personalità, protagoniste dell'assise, che si preannuncia prevalentemente tecnica.

Il vicesindaco Simone Bertolucci, anche Assessore con delega al Commercio, Sviluppo Economico e Turistico e delle Frazioni, trova nel termine “tranquillità” la parola chiave per progettare il futuro: “Mi auguro che le cose possano andare meglio, soprattutto sotto due aspetti: che non ci siano tragedie, in modo da poter stare più tranquilli, che non ci siano fattori che esternamente alterino l'armonia interna e di contro che ci sia anche un'armonia interna tale da far proseguire i lavori. C'è bisogno di tranquillità, in questi ultimi venti giorni, nonostante abbia patito psicologicamente la crisi, ho lavorato bene, profonda sinergia, tanti incontri e tante programmazioni. La parola d'ordine è “tranquillità”, con la tranquillità si lavora bene”.

Dai banchi dell'opposizione arriva il pensiero del consigliere Gabriele Sismondini che chiede chiarezza: “Come abbiamo già chiesto, che il sindaco esprima il suo parere e ci aggiorni sulla situazione. Ora sembra che vada tutto bene, auguro buon lavoro a tutti gli assessori con le nuove deleghe e noi, come minoranza, ci aspettiamo che venga relazionata la situazione, soprattutto per i cittadini”.