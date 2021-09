Tre ventimigliesi alla Champion's Cup di Beach Handball: Alessio D'Attis, Alessandro Benini e Mehdi Bennari nel 'Team Blue'

Tre ragazzi di scuola ventimigliese, formati da Pippo Malatino, andranno alla Champion's Cup di Beach Handball, che si svolgerà a Palermo dal 7 al 10 ottobre, con la squadra federale del ‘Blue Team’.

La competizione designerà la squadra Campione d'Europa di club ed è una kermesse di alto profilo. Bottino pieno quest'anno per Alessio D'Attis che, dopo aver siglato il trasferimento a Monaco, andrà ad affrontare questo ennesimo impegno.

Con i suoi due campionati d'Europa, vari campionati d'Italia, uno scudetto, tornei Ebt e giochi del mediterraneo, D'Attis diventa così uno dei giocatori in attività, con il più prestigioso palmares in Italia nel Beach handball.

Al ‘Blu Team’, club della federazione e vera anticamera della Nazionale, si unirà anche Alessandro Benini giocatore passato quest'anno al Cavigal Nice dove milita nel prestigioso campionato di N2 francese. Benini, fa ormai parte dell'élite della disciplina ed ha tra l'altro ha visto sfumare per un soffio la partecipazione al campionato d'Europa in Bulgaria di questa estate, dopo i vari raduni in Nazionale.

Altro giocatore di formazione ventimigliese, che farà parte dell'avventura sarà Mehdi Bennari, passato quest'anno anche lui al Monaco, che comunque sarà alla sua seconda partecipazione alla ‘Champions cup’, dopo aver disputato l'edizione del 2019.

Motivo di grande soddisfazione e orgoglio, per Pippo Malatino e tuttala Pallamano Ventimiglia, avere quindi 3 ragazzi formati a questa disciplina: “Il Beach Handball è uno dei fondamentali assi di sviluppo del club ponentino. A noi non rimane che essere orgogliosi del prestigio che portano a livello sportivo questi ragazzi, tifare per loro e augurargli un grossissimo in bocca a lupo”.