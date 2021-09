Pallacanestro: concluso oggi il weekend di preparazione del team femminile Pancalieri Basket

Si è chiuso oggi con un allenamento al Palaroya il weekend di preparazione del team femminile Pancalieri Basket, squadra che milita nel campionato di serie C open.

Le cestiste di coach Roberto Pintore sono rimaste tre giorni nella città intemelia, allenandosi per la nuova stagione, alternando le sedute di allenamento tra il playground del ‘Nervia basketball Court’ ed il Palaroya, con la collaborazione attiva del Ventimiglia Basket. L'esperienza del team piemontese è stata positiva e sicuramente il Ventimiglia Basket ricambierà la visita sportiva in quel di Pancalieri, vista la fratellanza sportiva che lega i coach Giovanni Faedda e Roberto Pintore.

Augurando il meglio per la stagione agli amici di Pancalieri, il Ventimiglia Basket in collaborazione con gli amici della Ranabo, da domani riparte con ancora più stimolo pronti per una grande stagione.