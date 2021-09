Isolabona: da domani al via 'Dantedì', la mostra che omaggia il sommo poeta

Al palazzo Doria di Isolabona, da domani e fino al 10 ottobre, è in scena la mostra pittorica 'Dantedì' in omaggio al sommo poeta, in occasione del 700° anniversario della sua morte.



L'esposizione raggruppa opere degli artisti dell'Accademia Brera di Milano più alcuni della Tour des Artistes che interpreteranno un dipinto con una terzina a scelta.

Presenta l'evento Luisella Berrino di Radio Montecarlo.

Interverranno il professor Angelo Falmi e il sindaco Augusto Peitavino.

Nella giornata inaugurale di domani sarà possibile assistere anche all'intermezzo musicale proposto da 'Il Duo', arie d'opera e grandi classici.

Un'occasione speciale per omaggiare Dante Alighieri al quale dobbiamo tantissimo. Al quale il mondo deve tantissimo.