Sanremo: Stig Blomqwist e Lucas Di Grassi con l'Audi a San Romolo per i test drive della casa tedesca (Foto)

Due piloti d’eccezione di epoche diverse, per i test drive della nuova Audi elettrica sulle strade del rally di Sanremo con la casa di produzione tedesca che sta facendo ‘base’ a San Romolo, luogo storico per i riordini delle gare che si svolgevano ai tempi del ‘Mondiale’.

Si tratta di Stig Blomqvist, svedese 75enne campione del mondo nel 1984, che indossa ancora la tuta ignifuga e si siede sui bolidi da strada. Con lui Lucas Di Grassi, brasiliano di origini italiane e con un passato in F1 e nel mondiale di endurance. Vicino al prato di San Romolo, oltre ai nuovi modelli elettrici che l’Audi immetterà a breve sul mercato, anche la mitica ‘Audi Quattro’ che, per tanti anni ha sfrecciato sulle strade del ‘Sanremo’.

L’entroterra della città dei fiori viene utilizzata come ‘base’ per la realizzazione di immagini per la pubblicizzazione di nuovi modelli. Sono le strade del Rally di Sanremo e del Montecarlo a fare da scenario agli spot, ma sul piano turistico quello che conta è che operatori e giornalisti del settore sono presenti per oltre 10 giorni a Sanremo.

Sono infatti circa 900 le presenze alberghiere, fino al 23 settembre. L’Audi ha chiesto l’utilizzo del prato di San Romolo ma le auto vengono provate sulle strade dell’entroterra, che hanno fatto da cornice per anni al rally mondiale. Nel pomeriggio i test si svolgono anche sul Col de Turini, ma la sera giornalisti e tecnici della casa automobilistica tornano in città.

Quello con l’Audi è uno dei modi per ‘allungare’ una buona stagione turistica.

(Foto di Tonino Bonomo)