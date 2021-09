Imperia: nuovo incarico per Paolo Marengo, eletto segretario provinciale per FIOM e FLAI della CGIL

Paolo Marengo è il nuovo segretario della FIOM-Cgil e della FLAI-Cgil di Imperia. Prende il posto di Luca Falcetta, chiamato ad altri incarichi nel settore del Commercio. La votazione si è svolta stamani alla Federazione Operaia Sanremese.



“Paolo Marengo, classe 1968, è in Cgil dal 1991, ha ricoperto diversi incarichi a partire dall’Ufficio Vertenze per diventare poi Segretario Generale della Filcams e dopo un passaggio nella Funzione Pubblica, il ritorno nella categoria del Commercio e Servizi; Marengo si è occupato anche della Slc (categoria delle comunicazioni e del Casinò di Sanremo) per diventare da giugno scorso Segretario della Filctem, impegnato nella vicenda Rivieracqua. Un Segretario, quindi, di lunga esperienza che da oggi seguirà anche l’industria e l’agricoltura. A Paolo sono andati i migliori auguri di buon lavoro ed a Luca il caloroso ringraziamento di tutta l’organizzazione” – ricorda Fulvio Fellegara segretario di CGIL Imperia.