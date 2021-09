Dal 18 settembre cessa anche nella nostra provincia lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi

Cessa lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi in vigore dallo scorso 24 luglio. Regione Liguria ha firmato il decreto che entra in vigore a partire dalla mezzanotte di sabato 18 settembre

Lo stato di grave pericolosità prevede il divieto di accendere qualsiasi tipo di fuoco, sia pirotecnici, sia per l’abbruciamento di materiale vegetale e anche il divieto di mettere in funzione apparecchi elettrici come motoseghe.

In caso di incendio boschivo occorre attivare subito il sistema regionale di intervento chiamando il numero unico di emergenza 112.