Sanremo: la fondazione 'Specchio dei Tempi' dona ad Asl 1 un ecografo di ultima generazione (Foto e Video)

“Perché la diagnosi precoce sulle condizioni della gravidanza sia efficace – ha spiegato il direttore generale di Asl1 Silvio Falco - occorre disporre delle migliori tecnologie ecografiche disponibili. Solo le apparecchiature più moderne permettono altissima risoluzione delle immagini, necessaria per il riconoscimento dei dettagli anatomici nelle primissime fasi dello sviluppo fetale, grande potenza di calcolo per l'elaborazione istantanea di un alto numero di dati acquisiti, qualità dell'immagine ottenute con i più avanzati software di definizione del segnale a ultrasuoni, avanzata analisi dei flussi ematici per lo studio del sistema circolatorio, potenti strumenti di calcolo per la rielaborazione delle immagini con automatismi di supporto ad una diagnosi corretta e veloce”.



Per queste ragioni la fondazione 'Specchio dei Tempi' ha deciso di intervenire dotando gli ambulatori sanremesi di un ecografo di ultima generazione, capace di fornire un supporto fortemente innovativo a tutte le diagnosi prenatali.

Con uno stanziamento di 60 mila euro è stato acquistato una piattaforma ecografica multidisciplinare top di gamma Samsung Hera W10 V1.0 che da oggi è disponibile negli ambulatori del Palafiori.