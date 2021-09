Ventimiglia: conclusa la prima riunione di maggioranza post-crisi, organizzato il prossimo Consiglio comunale

Una riunione di maggioranza prettamente comunicativa quella che si è svolta ieri sera a Ventimiglia. Dopo oltre un mese di botta e risposta all’interno dell’esecutivo della città di confine, è finalmente tornato il sereno tra partiti e Sindaco e la macchina politica e amministrativa è ripartita.

Nel corso della riunione sono stati predisposti sostanzialmente i punti inerenti al prossimo Consiglio comunale e discutere le pratiche che non sono state trattate. Un incontro tranquillo, dunque, con nulla di particolarmente rilevante da raccontare, se non il fatto che, a quanto sembra, la maggioranza pare aver ritrovato il suo equilibrio superando un periodo di crisi che ha messo in discussione il suo futuro dell'amministrazione vigente.