Imperia: approvata la riqualificazione del campo di Baitè, D'Agostino "Un luogo con pochi investimenti fino ad ora"

Ieri, durante la seduta di Consiglio comunale di Imperia (QUI), è stato approvato l'aggiornamento al piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023 con l'inserimento di diverse opere importanti.

Tra queste l’Assessore Ester D’Agostino ha proposto di inserire la riqualificazione del campo da Rugby Pino Valle in località Baitè: “E’ un'opera molto importante – ha detto l’Assessore - 700.000 euro che serviranno a realizzare nuovi spogliatoi, 4 per i giocatori, 2 per gli arbitri, infermeria e locali tecnici, in quanto quelli attuali non sono adeguati ad ospitare il numero di utilizzatori ,in forte crescita. Sulla copertura dei locali verranno realizzate le tribune che potranno ospitare circa 250 persone, importanti perché ad oggi non esistono spazi adibiti al pubblico”.

La struttura comunale negli anni passati ha visto pochi investimenti per il suo miglioramento: “Ci è sembrato corretto – termina D’Agostino - agire per rendere il campo migliore e adeguarlo per accogliere giocatori e spettatori”.