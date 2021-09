Bordighera: degrado e sporcizia al palazzetto dello sport di via Diaz, Interpellanza del Consigliere Stefano Sapino

Il Consigliere comunale di opposizione, Stefano Sapino, interviene duramente contro l’Amministrazione di Bordighera in relazione al degrado del palazzetto dello sport di via Diaz.

“Ho visto uno spettacolo indecente e indecoroso – ci ha detto Sapino - con il Palazzetto dello Sport e il suo parco in condizioni pietose. Erba secca, ovunque piante morte e sul lato ovest una giungla; quello che prima era il percorso della salute con i suoi vialetti oggi è impraticabile. L’impianto di irrigazione non è funzionante, risulta bloccato. Oltre al pericolo di incendi, hanno trovato casa bisce e topi. Una macchina è ferma nel parcheggio a sud del Palazzetto da circa due anni. Questa situazione va avanti dal mese di febbraio 2020. La città ha aspettato per sessant’anni di avere il suo Palazzetto con la piscina e ora è in stato di abbandono da 19 mesi. Non si amministra così”.

Sapino, che ha presentato una Interpellanza in modo da discuterla nella prossima seduta del Consiglio comunale, chiede all’Amministrazione quali sono le intenzioni della stessa e quando, residenti e ospiti di Bordighera potranno utilizzare la struttura in oggetto.