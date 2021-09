Ventimiglia: nuova delega per il Consigliere Francesco Mauro, coadiuverà il Sindaco nel verde pubblico

Ulteriore ‘schiarita’ nella maggioranza di Ventimiglia, a poche ore dalla conferma della ridistribuzione delle deleghe in Amministrazione.

Arriva dal conferimento, da parte del Sindaco, al Consigliere Francesco Mauro che, fino a oggi, era incaricato a coadiuvare gli Assessori delegati in materia di ‘Demanio e patrimonio comunale’. Da oggi, su incarico del primo cittadino, Mauro avrà una nuova delega, quella del ‘Verde pubblico’, coadiuvando il Sindaco con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela delle aree verdi della città.

Già nelle ultime settimane Mauro (ex Consigliere di Fratelli d’Italia e oggi nel gruppo Misto) si è dimostrato vicino alle posizioni del Sindaco, anche per come ha votato sulla pratica Coop. Oggi la nuova delega affidatagli dal primo cittadino vede trovare conferme.

Contestualmente lo stesso Sindaco ha conferito altri incarichi a Consiglieri di maggioranza. In particolare si tratta di: Domenico Calimera che si occuperà delle frazioni, Marcello Bevilacqua al quale vanno Protezione Civile, Agricoltura e Allevamento, Massimo Giordanengo che si occuperà di tematiche collegate ai frontalieri, in stretto raccordo con i rappresentanti delle associazioni.