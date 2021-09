Sanremo: saltano le trattative tra sindacati e ‘Casa Serena’, Ventimiglia “Il sindaco ci ha presi in giro”

Giornata di tensione a ‘Casa Serena’ dove i sindacati hanno abbandonato il tavolo delle trattative dopo oltre due ore di discussione con la nuova proprietà. Al centro sempre il destino dei lavoratori e del servizio.

Dopo il lungo incontro terminato con un ‘nulla di fatto’, interviene ai nostri microfoni il consigliere comunale Daniele Ventimiglia (Lega) con riferimento alla recente discussione in consiglio: “Il sindaco ci ha presi in giro, quello che ha detto in consiglio comunale non rispecchia la realtà”.

Ora la discussione si sposterà sul tavolo del Prefetto (venerdì mattina) e poi nuovamente su quello del sindaco per chiedere la revoca dell’affidamento alla ‘My Home’.