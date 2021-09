Principio di incendio in autostrada: i complimenti e ringraziamenti di un nostro lettore

Un nostro lettore, utente dell’Autostrada dei Fiori, ci ha scritto per ringraziare per il pronto intervento che il personale antincendio della A10 e il personale della sala di controllo, gestendo un principio di incendio a bordo di un camion frigorifero:

“Li ho contattati e loro tramite le telecamere e servizi antincendio hanno rintracciato il mezzo fatto fermare in piazzola di emergenza risolvendo il principio di incendio. Ci tengo, da utente che viaggia spesso in autostrada, a ringraziare tutto il sistema e soprattutto il pronto intervento che è stato messo in atto dall’Autostrada dei Fiori, per scongiurare un eventuale incendio di più grandi dimensioni. Il mio sentito ringraziamento per la professionalità e gentilezza”.