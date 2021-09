Bordighera: sabato prossimo, Enzo Barnabà presenta 'Il Sogno Babilonese. Lo Château Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera'

Dopo il buon riscontro ottenuto dalla interessante presentazione del volume I Russi in Riviera tra Ottocento e Novecento di sabato scorso proseguono gli appuntamenti nel giardino del Museo Bicknell di Bordighera.

Sabato 18 settembre, alle ore 16, sarà lo storico Enzo Barnabà a presentare Il Sogno Babilonese. Lo Château Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera dedicato alle vicende del Castello Grimaldi, sul confine Italia-Francia.

Durante la Belle Époque, il "sogno babilonese" dei milionari inglesi (e non solo) era quello di creare in Riviera e in Costa Azzurra delle ville, dette château, circondate da giardini a strapiombo sul mare; questi ultimi, che sostituivano le coltivazioni tradizionali, facevano pensare ai giardini pensili realizzati da Semiramide a Babilonia. Lo Château Grimaldi è una magnifica enclave internazionale di tre ettari in territorio italiano ma attaccata alla frontiera francese, dove hanno abitato il ginecologo inglese James Bennet (che vi ospitò la regina Vittoria), Romaine Brooks, la pittrice amata da D'Annunzio, e altri, fino al chirurgo Serge Voronoff, noto per i trapianti di scimmia sull'uomo. Impreziosiscono il libro decine di immagini rare o inedite. Il volume è arricchito dalla prefazione di Daniela Gandolfi, dalla introduzione di Yvan Gastaut e dalla postfazione di Marco Devecchi.

L’incontro si svolgerà nel giardino del Museo Bicknell con inizio alle ore 16; in caso di maltempo nel salone del Museo nel pieno rispetto delle normative antipandemiche.

Per partecipare sarà necessario esibire il Green Pass; è possibile prenotarsi contattando il Museo Bicknell tramite e-mail bicknell@istitutostudiliguri.191.it o telefonando al numero 0184 263601 nei giorni di apertura del museo.