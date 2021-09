Vallecrosia: focolaio Covid al centro ricreativo, 5 anziani contagiati e un ricoverato, nessuno di loro è grave

Focolaio Covid tra i pensionati che frequentano un centro ricreativo per anziani a Vallecrosia. Sono 5 le persone coinvolte, delle quali 4 asintomatici e uno invece ricoverato all’ospedale di Sanremo.

Dall’Asl confermano che si tratta di anziani tra i 70 e gli 80 anni e che tutti erano vaccinati. Il contagio sarebbe arrivato in ambito familiare a uno dei 5 anziani, da una nipote molto piccola e quindi non vaccinata.

Sia l’anziano che si è contagiato in famiglia (quello che è ricoverato) che gli altri quattro non sono in gravi condizioni anzi, questi ultimi, asintomatici, stanno bene.