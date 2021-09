L'oroscopo di Corinne per la settimana dal 3 settembre al 10 settembre

Ariete: Leggermente adombrati vi arrabbierete pure per delle cavolate andando a cercare il pelo nell’uovo o rimproverando chi reputate non essere in grado di capirvi. Attenti inoltre ai brutti scherzi giocati da quell’impulsività che già in passato ha provocato delle problematiche sia in ambito affettivo che operativo. Gli aprilini invece godendo del sostegno del sestile di Giove concluderanno un affare o realizzeranno un sognetto. Sabato movimentato e domenica squinternata.

Toro: Riusciranno gli sprazzi di sole settembrini a donarvi delle giornate raggianti e decenti? Sicuramente sì in quanto grazie ad un Marte indulgente e rassicurante, una notiziola rinfrancante, una proposta stuzzicante, la parziale soluzione di un problema incombente, ritroverete un po’ di tranquillità, indipendentemente da sbalzi umorali e da quell'inquietudine che sporadicamente assale. Pancia e stomaco incomodati, contatti con tipi intronati, baruffe tra maritati.

Gemelli: Non fluttuate in mari di incertezze, non boccheggiate per questioni risolvibilissime e non inalberatevi ad ogni sobillazione: Giove offre la sua protezione salvandovi in corner da eventi spiacevoli anche se la discutibile condotta di una persona furbacchiona avrà il potere di farvi perdere le staffe. Il periodo appare invece ottimale per tagliare i capelli, rinnovare il guardaroba, comprare un aggeggio indispensabile o sollevarvi da un onere. Un parente inoltre vi strabilierà.

Cancro: Che periodo complicato! Le imbronciate stelline illuminano ad intermittenza sogni e aspettative, sostenendo disguidi, perplessità, posticipi, sbalzi umorali, tensioni familiari, mentre le nuvole si dilettano ad oscurare il sole che è in voi… Però, tra una perturbazione emotiva e l’altra, ve la caverete egregiamente riassaporando così la meraviglia di un cielo terso malgrado subentrino dei corrucci per un componente del nucleo domestico e delle matasse da districare.

Leone: Respirate profondamente, combinate qualcosa di elettrizzante, fate della filosofia un precetto, soprassedete su un torto o dispetto, date ed esigete rispetto, in amore moderate il tono, cercate di capire le motivazioni di tante irritazioni e se ultimamente con “lui” o “lei” avete questionato sappiate che una riappacificazione sarà a portata di sublimazione. Fatevi inoltre un piccolo regalino, cavatevi uno sfizietto andate a fare un giretto: servirà a calmare i saltellanti nervetti.

Vergine: Sotto l’egida della Luna che il giorno 7 si fa nuova a 14°36’ della vostra costellazione potete benissimo cominciare a gettare le basi per quello che risulterà essere un autunno importante. Qualcosa attualmente non soddisfa e un’asprezza sta per bussare alla porta ma voi seguitate a guardare avanti con la certezza che una soluzione esiste per tutto. Occhio ad una donna falsetta e ad una proposta sibillina! Festicciole e doni in vista per chi solennizza il compleanno.

Bilancia: Fortemente fragili e fragilmente forti abbisognate di equilibrio perché se questo, nella quotidianità, venisse a mancare andreste subito in tilt come appunto succederà nelle prossime fermentate giornate. Però scovando l’equa soluzione a ciò affligge ritornerete ad essere verso il week end nuovamente pimpanti e splendenti. Appurerete inoltre la validità di un amore, un’amicizia regolandovi di conseguenza. Chi attua in un settore commerciale invece si arrabbierà oltremisura.

Scorpione: Settembre…mese di vendemmia, di funghi nascenti, di novelle speranze e di conclusive vacanze…Se l’estate non ha fatto gentili concessioni, confidate in giornate apprezzabili, nel corso delle quali dar fondo alle celate risorse al fine di riequilibrare faccende, far chiarezza dentro di voi, ottimizzare l’attività, salvaguardare il benessere, prendere decisioni importanti…Nel corso della settimana vi accadranno cose strane a cui non saprete dare una giustificazione.

Saggittario: La vita ha un grande potere: quello di sorprendere in continuazione...Date quindi ben poco per scontato, cogliete l’attimo e gustatelo, esternare le sensazioni e non respingete soltanto per paura ciò che maggiormente vorreste. Vi trovate in una fase di stallo ma se non siete voi a fare il primo passo seguiterete a vivacchiare all’interno di un contesto piuttosto frustrante. Si presagiscono novità sui fronti che maggiormente stanno a cuore e una di queste vi illuminerà!

Capricorno: Se l’ottimismo si è sprangato in cantina, ve la siete vista bruttina o non riuscite ad essere sereni, cacciate la malinconia o i truci pensieri: la ruota sta girando e non supponente neppure cosa vi stia, di sensazionale, riservando! Un suggerimento, per ottimizzare il solito tran tran giungerà dal firmamento e da chi, volendovi bene, lenirà crucci e pene! Apprensioni per un anzianotto o un giovanotto. Approfittate dei saldi per comprare ciò che vi occorre. Visita gradita.

Acquario: Contenete le brusche reazioni, non permettete a chicchessia di approfittare dei vostri punti deboli, siate indulgenti verso i bisognosi e intransigenti con i soverchiatori, respingete un invito se barboso e rammentate che “nulla è come sembra” neppure quelle personcine apparentemente leziose ma in realtà assai invidiose. Nel week end fate una scampagnata o andate ad una fiera e vi divertirete. Acciacchi da non sottovalutare e uomo barboso da sopportare.

Pesci: Probabilmente non son bastate le ferie a ritemprarvi e non vi sentite sufficientemente vigorosi per portare avanti progetti lasciati a metà…Liberate la mente, coccolate chi amate, curate l’alimentazione, andate a dormire presto e, in men che non si dica, ripartirete alla grande…Romanticismo, sensualità, fantasia riaccenderanno il fuoco della passione od indurranno in tentazione…Petulanze da femmine idiote. Controlli medici da effettuare.