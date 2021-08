Sanremo: sei interventi e un milione di euro per il recupero della costa dopo i danni della mareggiata 2018, il Comune apre alla ricerca delle imprese

Il Comune di Sanremo mette mano a diverse zone della costa che hanno subìto gravi danni per via degli eventi meteo di fine ottobre 2018. In questo modo palazzo Bellevue potrà sistemare alcuni suoi angoli che spesso sono finiti nel mirino dei sanremesi per situazioni di degrado e abbandono. C’è anche la zona di San Martino, alla fine del torrente, che molti in questi giorni hanno additato come uno degli angoli di Sanremo maggiormente bisognoso di lavori di ripristino.

Importante la cifra totale, si parla di oltre un milione di euro.

Nei giorni scorsi gli uffici comunali hanno pubblicato la manifestazione di interesse per individuare le ditte che si occuperanno poi dei lavori.



Ecco il dettaglio degli interventi:

Imperatrice, ripristino funzionalità scogliera mediante salpamento e fornitura massi naturali: 443.582,35 €

San Martino, ripascimento scogliera e ripristino impianto fognario: 54.542,07 €

Tre Ponti, ripristino funzionalità scogliera mediante salpamento e fornitura massi naturali: 131.513,13 €

Soffolta Bussana, ripristino funzionalità scogliera mediante salpamento e fornitura massi naturali: 142.742,90 €

Capo Verde, ricostruzione della scogliera di protezione del terrapieno e protezione con scogliera delle condotte: 182.282,83 €

Bussana Torchi, ripristino funzionalità scogliera mediante salpamento e fornitura massi naturali: 71.811,38 €

Totale: 1.026.474,66

Ora si attende la risposta alla manifestazione di interesse e poi, in caso di risposte positive da parte delle imprese, si procederà con i bandi per gli affidamenti.