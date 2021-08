Ventimiglia: in maggioranza è crisi aperta, adesso l'amministrazione rischia davvero. “Serve una forte discontinuità”

A Ventimiglia è crisi aperta in maggioranza e la cosa ora è sotto la luce del sole. La riunione di ieri sera in videoconferenza tra i rappresentanti del centrodestra cittadino e provinciale ha messo in luce l'unanime intenzione di non proseguire con la fiducia al sindaco Gaetano Scullino e di andare su una strada di discontinuità: poco probabile che basti un rimpasto di giunta, più pronosticabile la diretta caduta dell'amministrazione.

La questione Coop è stata la proverbiale goccia che fa traboccare un vaso già colmo di insoddisfazione, specie da parte della Lega.

I vertici locali e provinciali di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, le forze politiche che hanno sostenuto il Sindaco Scullino, si sono riunite ieri sera per affrontare la crisi di maggioranza che investe l'amministrazione comunale.

“Il centrodestra non ha apprezzato il comportamento del Sindaco che, sulla pratica Coop, ha votato contro la sua maggioranza allineandosi al Pd - dichiarano in una nota congiunta i rappresentanti di Lega, FdI e Forza Italia - era evidente che il suo comportamento avrebbe avuto delle conseguenze sulla stabilità dell'amministrazione e quindi portato alla crisi in atto. Questa pratica è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, molte volte ci siamo trovati in disaccordo su questioni sollevate o enfatizzate dallo stesso Sindaco che erano al di fuori del programma elettorale e che hanno generato inutili e dannose tensioni in seno alla maggioranza e tra i cittadini. Molte proposte avanzate dal centrodestra sono state messe nel cassetto per far spazio a iniziative estemporanee, mentre abbiamo letto di aperture al Pd addirittura sul tema dell'immigrazione. Il clima in cui ci troviamo ad amministrare non è quindi di condivisione e serenità, oltre a rivedere le priorità del mandato serve una forte discontinuità nell'organizzazione, nelle persone, nel metodo di amministrare. Siamo certi che il Sindaco saprà cogliere questo appello e condividere con le forze politiche che lo hanno sostenuto le prossime decisioni sul futuro della città”.