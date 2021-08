Il Pd Ventimiglia chiede interventi sul verde pubblico: “L'inaffidabilità di questa amministrazione è palese”

Intervento del Pd cittadino di Ventimiglia in merito alla situazione del verde pubblico anche in relazione a quanto successo l'altra sera ai giardini pubblici dove un ramo si è staccato da un albero precipitando su un'auto posteggiata.

Scrivono dal Pd: “Mentre l'amministrazione comunale è in bilico per conflitti interni, e i vari gruppi consiliari si attaccano sui social senza esclusione di colpi, emergono chiaramente la superficialità e la presunzione di chi sta amministrando. Una presunzione che arriva addirittura a causare situazioni di concreto pericolo. L'altra sera un grosso ramo si è abbattuto su un'auto parcheggiata all'esterno dei giardini pubblici, e per fortuna, non ci sono stati feriti. Ovviamente si tratta di uno degli alberi a rischio crollo, che doveva essere oggetto di attento monitoraggio nel tempo. Ed ovviamente la giunta ha snobbato i dati dei tecnici ed ha omesso qualsiasi valutazione ed opportuna precauzione, mettendo così a rischio l'incolumità dei propri cittadini. L'inaffidabilità di questa amministrazione è palese: è troppo impegnata a seguire le manovre della politica per occuparsi delle questioni fondamentali della città. Lo ripetiamo: deve andare a casa”.