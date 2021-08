Diano Marina: incendio di sterpaglie sfiora i camion del Luna Park, intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

Incendio di sterpaglie, questo pomeriggio a Diano Marina, nella zona del cimitero. Le fiamme, divampate per cause ancora in via d’accertamento, oltre a una zona incolta hanno anche lambito un paio di camion dei giostrai del Luna Park presente in questi giorni.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Imperia, che hanno spento le fiamme ed evitato danni ai due mezzi. Anche se sono ancora da appurare, le cause dell’incendio potrebbero risiedere in un mozzicone di sigaretta lanciato.