L'Oroscopo di Corinne: le previsioni per la settimana di Ferragosto

Ariete: non avrete molte certezze al punto di oscillare sulla fragile corda del dubbio specie per quanto concerne affetti, famiglia od operazioni finanziarie dove avete l’impressione che qualcuno insista nel farvi muovere passi di cui non siete convinti. Qualche nativo partirà per le vacanze o per una gitarella, altri invece stando a casina dovranno accontentarsi di un bel combino in occasione del ferragosto. Non da escludere delle bisticciate, delle improvvisate e delle mattinate incasinate.



Toro: le stelle si inchineranno al vostro cospetto illuminando il cammino malgrado la quadratura del truce Saturno tenti di rompere i bussolotti favorendo minuti ritardi od intoppi… Chi rimane nella propria cittadina opti per un week end risanatore partecipando a fiere, sagre e via dicendo oppure riunendo un gruppetto con cui far baldoria alla faccia degli astiosi e degli invidiosi. In concomitanza rimarrete stupefatti dal comportamento di chi credevate diverso.



Gemelli: diverse cosine subiranno rallentamenti rendendo impossibile fare programmi a breve scadenza causa impedimenti esulanti dalla vostra volontà mentre la quadratura di Marte origina incognite materiali o familiari, la necessità di riesaminare un rapporto interpersonale, delle chiamate inaspettate, delle spese da effettuare o delle contiguità con medici o vigili. Apprestatevi ad un sabato agitato, ad uno stordente comunicato e ad un ferragosto infervorato.



Cancro: si profila un periodo spumeggiante durante il quale avrete modo d’incontrare soggetti intriganti, trascorrere piacevoli ore fuori dalle solite quattro mura, godervi il solleone, approfondire un rapportino e cavarvi un pallino. Tra coniugi o fidanzati nasceranno delle contese dovute a malintesi mentre i single faranno faville e scintille. Fattibile pure una possente indignazione per un sistema globale malfunzionante e una netta propensione alle infiammazioni o alle indigestioni.



Leone: con Giove sornione e furbacchione qualcosina non andrà per il verso giusto oppure vi toccherà scendere a compromessi con un familiare, ingollare un rospetto, selezionare le amicizie rivalutandone simultaneamente una vera, leale e sincera, posticipare appuntamenti, sopperire ad un paio di inconvenienti… Però nel complesso la settimana di ferragosto ve la centellinerete pari ad un pregiatissimo vinello, sia che andiate a zonzo che rimaniate al paesello…



Vergine: non fatevi prendere per fessi, cancellate la malinconia e, come per incanto, i giorni sembreranno meno pesanti indipendentemente da alterchi con un tipo zuccone e pasticcione. Serate o weekend piuttosto singolari e da dedicare primariamente a ciò che aggrada malgrado subentrino un’incavolatura e una stonatura! Sulla strada non schiacciate troppo l’acceleratore e guardatevi dagli imprudenti, dai distratti e dai tamponamenti… Acciacchino da lenire.



Bilancia: approfittate del trigono di Giove col vostro Sole natale per aprire la via della speranza, della giustizia e della fortuna. Ciò non significa veder cadere la manna dal cielo ma che, un po’ grazie al fato e un po’ alla determinazione, riusciate in un intento o troviate delle certezze a dubbi che martellavano. I vacanzieri non scordino di portarsi appresso impermeabile ed ombrello! Domenica allegrotta o mangereccia e organismo da disintossicare con una dieta appropriata.



Scorpione: misteriosi ed enigmatici come sempre, non lascerete trapelare nulla di voi, delle vostre intenzioni e dei vostri sentimenti sbaragliando chiunque credesse di conoscervi approfonditamente. Sappiate inoltre che proprio il giorno 15 si forma il primo quarto di Luna a 23°01’di codesta costellazione: approfittatene per inquadrare faccende sbilenche, aprirvi a novelle esperienze, rivedere amiconi, abbandonarvi a tenere emozioni. Non trascurate la salute e non trangugiate bevande ghiacciate…



Sagittario: leggermente giù di tono non avrete voglia di dar retta alle chiacchiere di interlocutori che mandereste volentieri a quel paese… Ciononostante dovrete dipendere da qualcuno, sovrastare un ostacolo, far buon viso a cattivo gioco e accontentarvi, per il momento, di ciò che passa il convento. Poi verso la fine di questo mese tante faccende miglioreranno. Ascoltate altresì i consigli di un’amica, sollazzatevi, sentitevi liberi e domenica radunatevi con degli amici.



Capricorno: il malumore va mandato in pensione in quanto acerrimo nemico della pace interiore e anche se qualcosa turba la quiete sappiate che prendersela non serve a niente… Se accoppiati non aggredite il partner con parole che potrebbero ferire e cercate un punto d’incontro. A ferragosto evitate le calche, i chiassi e usate le dovute precauzioni nei luoghi affollati. Tenetevi inoltre parecchio nel mangiare, non esagerate col bere e sorvegliate la difettosa circolazione.



Acquario: limitare le superflue spese, respingere assurde pretese, vivere alla giornata, evadere dall’attanagliante routine, pensare un po' di più a voi stessi e lenire un acciacchino è ciò che le stelle suggeriscono nei prossimi dì quando Saturno, nelle sue impennate, non esita a propinare delle scornate. Probabili dei rammarichi per un accadimento impensato abbinati a novelle portanti invece cose belle. A ferragosto una puntatina ai monti, mari o collina vi ritemprerà.



Pesci: fregarsene altamente di gente molto opportunista e poco intelligente è l’unica maniera per non rodervi il fegato accostandovi così serenamente ad un ferragosto gaudente con la certezza che ogni ingiuria torni al mittente… Possibile il sollievo di un peso, un invito gradito, una compera conveniente e una soddisfazione appagante così come vi succederanno cose strane ma ci siete talmente abituati dal non farci neppure caso… Gli accoppiati optino per una italiana vacanzina.



Buon Ferragosto a tutti