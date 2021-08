Diffondere un video sul web? Convertilo in più formati possibile

La comunicazione oggi passa principalmente attraverso il web, questo è risaputo. Ma forse non tutti hanno colto l’importanza fondamentale dei video: si calcola che ben l’85 per cento del traffico online sia proprio in formato video.

Saper creare un filmato che racconti il proprio servizio o illustri la propria attività non è più solo appannaggio delle grandi realtà, ma oggi chiunque ha bisogno del supporto di un video maker, o almeno di conoscere le basi della realizzazione di video da mettere online.

Produrre video quindi, ma anche diffonderli, convertirli, adattarli ai diversi formati e supporti, come permettere agli utenti di scaricarli in modo rapido e con buona qualità, sono quindi diventate attività essenziali.

L’importanza di saper creare video

Con la diffusione dello smart working e dei prodotti da sfruttare da remoto, sempre più numerosi sono i professionisti che creano corsi online scaricabili; o i coach di sviluppo personale e imprenditoriale, che producono video di genere e lunghezza differente, da rendere virali sui social.

Per non parlare del sempre proficuo settore gastronomico. Presentare piatti e ricette in formato video è ormai un must; lo fanno i grandi chef, ma anche gli appassionati in modo privato, riuscendo a crearsi un proprio seguito.

Ci sono due elementi imprescindibili, però, per avere successo: riuscire a produrre dei video accattivanti per il pubblico, e renderli fruibili da chiunque. Significa trasformare i video perché siano leggibili da qualsiasi dispositivo, eventualmente scaricabili, veloci da caricare, e in buona qualità. Un lavoro importante, che può essere reso più facile usando i giusti strumenti.

La strumentazione necessaria

Se quindi hai necessità di diffondere o scaricare video, ti starai chiedendo di quale strumentazione hai bisogno. Certamente di dispositivi hardware come computer e videocamere. Ma non dimenticare i software.

E’ possibile ad esempio trasformare un video perché sia fruibile con semplicità dai vari dispositivi usati dai clienti?

La risposta è sì, con Wondershare Uniconverter, il miglior convertitore di video/audio che ti permette di eseguire il semplice montaggio, comprimere i file e convertirli in formati compatibili con i diversi smartphone, TV, iPad e altri dispositivi.

Con Uniconverter potrai convertire video/audio velocemente senza perdere la qualità. Così come potrai convertire video o audio in altri formati, oppure creare un GIF dal tuo video.

La moltiplicazione degli apparecchi da cui usufruire di contenuti multimediale rende indispensabile immettere nel web video compatibili con più formati, per evitare che qualcuno perda l’occasione di vedere il tuo video; per questo devi affidarti a un convertitore video di alta gamma.

Quali formati e dispositivi sono supportati

Aver creato il video perfetto porta pochi risultati se non raggiungere il maggior numero di persone possibile. Per questo sfruttare i servizi di Wondershare Uniconverter può essere il segreto che fa la differenza nella tua operazione di diffusione.

Il software permette di convertire in più di 1.000 formati audio e video. Sono presenti quelli più di tendenza, come MP4, AVI, DIVX, MKV, WMV, MPEG-2, MOV, Xvid; naturalmente, puoi rendere compatibili i video per i social da YouTube a Facebook, passando per Instagram e TikTok. Il software permette di convertire video senza perdere la qualità.

L’obiettivo è permettere a tutti di godere del video, senza problemi di estensione e da qualsiasi dispositivo. Potrai realizzare formati compatibili con quasi tutti i prodotto Apple: non solo iPhone ma anche iPad e Apple Tv.

Supporta anche i dispositivi Samsung e HuaWei, i maggiori produttori al mondo di smartphone, oltre a Htg, Google e Sony.

La qualità dei video

Proprio per la quantità sempre più alta di video online, per distinguersi oggi è fondamentale avere prodotti di qualità. Qualità di contenuti ovviamente, ma anche in termini tecnici. Per questo, al momento della conversione bisogno affidarsi a software che mantengano intatti i requisiti dell’originale; proprietà basilare anche quando cerchi un convertitore audio.

Considerando anche la velocità con cui si opera. Soprattutto in ambito professionale, convertire video/audio velocemente significa ottimizzar i tempi lavoro e concludere il proprio progetto nelle tempistiche previste. La nuova versione del convertitore video Uniconverter ha una velocità di conversione 30 volte maggiore, e consente anche di convertire più di un file contemporaneamente.

Se stai lanciando sul web una campagna marketing, o il tuo cammino da professionista ti ha portato a creare e diffondere video, tieni conto dell’importanza di produrre file compatibili con tutti i dispositivi elettronici, in formati che occupino poco spazio e siano facilmente fruibili sia in streaming che per il download.