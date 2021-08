Temperature in aumento anche oggi nella nostra provincia: il 'picco' ad Airole e Pieve di Teco con 35 gradi

Caldo, caldo fortissimamente caldo! E’ questa la giornata che sta vivendo anche la nostra provincia, un po’ come buona parte dell’Europa con le punte critiche che, però, si registrano nel Sud Italia. Da noi la situazione è ancora accettabile, anche se le temperature stanno salendo in tutte le città e paesi dell’entroterra.

Oggi il promontorio anticiclonico di matrice africana sta determinando anche sulla nostra provincia un ulteriore aumento delle temperature massime con valori diffusamente superiori a 30 gradi e localmente a 35, seppure associati a valori di umidità medio-bassi. Grazie a questo la sensazione di caldo è meno pesante che in altre zone, anche se in alcuni casi è più marcata nelle aree urbane e nelle valli interne meno ventilate.

A mezzogiorno il record della colonnina di mercurio spetta ad Airole, con 35 gradi, seguita a ruota da Pieve di Teco con 34,5, Borgomaro 34,2, Rocchetta Nervina 34, Seborga 33,1, Pornassio 33, Ranzo 32,9, Dolceacqua 32,5, Dolcedo 32,4, Pigna 32,2, Triora 32,1, Pontedassio 31,8, Castelvittorio e Diano Castello 30,8 e Ventimiglia 30,5.

Sotto i 30 gradi troviamo: Nava e Imperia 28,7, Ceriana 28,6, Sanremo 28,2, Pigna 27,8, Colle d’Oggia 26,3, Verdeggia 26,2, Apricale 26 e la più ‘fresca’ di tutte Poggio Fearza (1.800 metri sul livello del mare) con 24,2.

Anche le minime di stanotte non sono da meno con Cipressa che ha fatto segnare 25,2, seguita da Imperia e Sanremo intorno ai 24, Airole, Montalto, Pontedassio, Diano Castello, Ceriana e Ranzo sui 22. Sotto i 20 tra le minime di stanotte troviamo: Nava con 12,4, Verdeggia 15,6, Pieve di Teco 16,9, Triora 19 mentre Poggio Fearza non è stata la minima più bassa (19,2).

Cosa ci dobbiamo aspettare? Sicuramente temperature sempre elevate con l’anticiclone che rimane sulla Liguria. La colonnina di mercurio dovrebbe ancora aumentare sia nei valori massimi che in quelli minimi, determinando ancora diffuse condizioni di moderato disagio fisiologico per caldo, più marcate nelle aree urbane e nelle valli interne meno ventilate.

Una situazione che andrà avanti sicuramente oggi, domani e sabato, quando il dominio dell'anticiclone africano determinerà un'altra giornata di caldo torrido con temperature stazionarie su valori alti e umidità ancora su valori medio-bassi. Le raccomandazioni sono sempre le stesse ogni estate: bisogna bere spesso, evitare attività fisica nelle ore più calde, tenere chiuse imposte e tapparelle di giorno per non fare entrare il sole e rinfrescare l'ambiente in cui si soggiorna. Se serve bagnarsi con acqua fresca in caso di mal di testa provocato da un colpo di sole o di calore.