Ventimiglia: stasera la votazione in Consiglio della pratica Coop, Francesco Mauro "Compattiamo la maggioranza"

“È da molti giorni che ascolto voci in giro per la città e leggo sulla pratica Coop che arriverà questa sera in consiglio comunale. Bene, alla fine ci siamo arrivati e dopo un più che ampio ragionamento è ben chiaro che stasera qualcosa di importante succederà. In base a questo voglio fare un appello a tutti i miei colleghi di maggioranza ed al mio Sindaco Scullino”.

Interviene in questo modo Francesco Mauro, Consigliere di maggioranza del gruppo Misto a Ventimiglia, sulla pratica Coop di via Tacito, che verrà discussa e votata questa sera. “Fino ad oggi cari colleghi – prosegue - abbiamo discusso ogni pratica con molta chiarezza e con spirito costruttivo, abbiamo fatto tanto per la città e abbiamo ancora 3 anni importantissimi per lo sviluppo della nostra Ventimiglia, non cadiamo nel tranello del muro contro muro, ricompattiamoci e continuiamo più forti di prima”.

Mauro chiede quindi alla maggioranza di compattarsi sulla votazione di questa sera: “So bene che questa è una pratica fuori dal programma elettorale ed è quindi giusto che ogni consigliere voti secondo coscienza, però è anche vero che una maggioranza granitica è quello che serve alla nostra città per finire questi 3 anni che rimangono e portare a compimento il grande lavoro che facciamo tutti i giorni pensando al bene di Ventimiglia. Faccio a tutti voi, cari colleghi, i migliori auguri per una serena votazione”.