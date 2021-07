Sanremo: l’erosione del mare presenta di nuovo il conto ai Tre Ponti con una voragine di oltre un metro sotto la strada

Sanremo fa di nuovo i conti con l’erosione del mare che, puntualmente, colpisce la costa dove le strade e i muro sono, a tutti gli effetti, ospiti indesiderati. E così nei giorni scorsi i tecnici di palazzo Bellevue sono dovuti intervenire in strada Tre Ponti per riparare a un danno sulla carreggiata che, però, ne nascondeva uno molto più grande.

Nell’asfalto si era creata una vera e propria voragine di 120 centimetri per 80 che ha portato a scoprire anche i sottoservizi, la fogna e i collegamenti elettrici con il coinvolgimento anche del muro di contenimento in pietra. “Abbiamo predisposto un intervento in urgenza per salvare la stagione balneare - ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella - abbiamo sistemato le parti sottostanti al manto stradale oltre alla ricostruzione delle pietre che si erano staccate”. L’intervento è costato al Comune 17.700 euro.

L'erosione del mare è anche una delle principali cause dei continui movimenti del terreno in zona La Vesca dove, a detta dei tecnici, la soluzione definitiva potrebbe essere proprio la costruzione di un nuovo 'pennello' a protezione della costa.