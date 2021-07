Vallecrosia: da ieri in funzione, ecco la pista ciclabile e la palestra all'aperto del nuovo waterfront (Foto e Video)

Dopo gli interventi dell'amministrazione, documentati durante gli ultimi mesi, la passeggiata mare è pronta e sfoggia orgogliosa la pista ciclabile connessa perfettamente a quella di Bordighera, ma soprattutto una palestra all'aperto, elemento che effettivamente mancava, di respiro europeo, e che di sicuro offre un'attrattiva per giovani e amanti del fitness.

Da ieri è fruibile l'area fitness e l'attesa pista ciclabile, un intervento da 700mila ottenuti dall'amministrazione Biasi con la Regione per il fondo strategico, come racconta il Sindaco: "Questo intervento di riqualificazione è un inizio di un percorso virtuoso, l'obiettivo che si è dato l'amministrazione è di dare una qualità estetica e funzionale dei servizi a tutto il territorio".

Proseguiranno i prossimi lotti, in prossimità della struttura Casablanca, con progetti per una spesa complessiva di 2 milioni e mezzo di euro. Vallecrosia ha letteralmente cambiato look ed appare nettamente più moderna con questo nuovo water front che non ha nulla da invidiare alle altre località marine.