Sanremo pianifica già il 2022: la Giunta ha approvato la partecipazione a una serie di fiere del turismo

Il turismo di Sanremo, tenuto contro del secondo ‘annus horribilis’ di seguito a causa della pandemia, non sta andando tanto male e, tutto sommato, alberghi e commercio in genere vanno avanti cercando di lasciarsi alle spalle quanto accaduto nell’anno e mezzo precedente.

Ma, ovviamente, chi amministra deve guardare oltre l’estate appena iniziata, pianificando già oggi la promozione della città per le prossime stagioni. La Giunta ha quindi approvato la presenza di Sanremo in alcune delle più importanti e prossime fiere del turismo, per porre la città matuziana all’attenzione dei tour operator italiani, europei e mondiali.

Sanremo sarà quindi presente alla ‘Discover Italy’ di Sestri Levante del prossimo 15 settembre, al TTG di Rimini, dal 13 al 15 ottobre, al WTM di Londra dal 1° al 3 novembre e a ‘Liguria Wedding Destination’ di fine ottobre. Una pianificazione importante per portare all’attenzione degli esperti del settore la città dei fiori che, come tante altre che vivono di turismo, cercando di scalare nuovamente i flussi per riportare i villeggianti sulla riviera di ponente.