Pontedassio: eseguito questa mattina il primo rilascio dell'insetto che potrebbe sconfiggere la cimice asiatica (Foto)

Primo rilascio in assoluto per il Ponente ligure, questa mattina a Pontedassio, del 'Trissolcus Japonicus', insetto antagonista della cimice asiatica, con cui Regione Liguria affronta la campagna biologica di contrasto per ricercare un equilibrio ecologico e rispondere così alle problematiche della popolazione e delle aziende agricole.

Alla presenza del Vice Presidente Alessandro Piana e del dirigente del Settore Fitosanitario Regionale Gianni Anselmo, si è svolto il rilascio programmato da parte dei tecnici di Regione Liguria. Il monitoraggio attivo dei risultati consentirà la programmazione delle attività per il 2022.