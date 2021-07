Imperia: tentato suicidio in carcere, il Sappe sugli scudi "Dobbiamo gestire detenuti psichiatrici senza supporto sanitario"

Dopo il suicidio dei giorni scorsi a Sanremo, un nuovo caso in un carcere della nostra provincia. Questa volta a Imperia, dove la Polizia Penitenziaria è alle prese con la gestione di detenuti psichiatrici senza supporto sanitario da parte di specialisti vista la cronica carenza delle figure preposte.

Un detenuto italiano, arrestato per rapina e con problemi psichiatrici, ha tentato di suicidarsi con un sacchetto della spazzatura di plastica avvolto intorno al collo. Il detenuto è stato salvato solo grazie alla prontezza dell'agente di sezione, scongiurando il peggio. La conferma è del sindacato Sappe.

“La situazione delle carceri liguri desta preoccupazione - commenta così l’episodio il vice segretario ligure del Sappe, Tristaino – e il nostro compito è assicurare sicurezza e l’incolumità dei detenuti, ma riteniamo necessario intervenire per i problemi quotidiani da gestire a livello sanitario e psichiatrico. Abbiamo cercato di interessare, alcuni mesi orsono, anche i vertici della Asl imperiese, ai quali era stata richiesta più attenzione negli Istituti penitenziari, affinché venissero sanate le vacanze di medici specialisti, La carenza di medici e specialisti nelle carceri della Liguria sta determinando non pochi problemi gestionali, il suicidio di un detenuto accorso nel carcere di Sanremo ne è la riprova”.

Quotidianamente gli agenti penitenziari si ritrovano a gestire detenuti psichiatrici, per i quali non hanno competenze specifiche e che innescano una serie di eventi critici anche di seria portata: “Tutto incombe sulla Polizia penitenziaria – prosegue Tristaino – e pertanto ci si deve interrogare sul perché in un carcere come Imperia, non vi è la presenza continuativa di uno specialistica, visti i continui ingressi di arrestati. Di certo è che si spende tempo prezioso in convegni e seminari sullo studio dei problemi carcerari ma nessun concreto intervento ne deriva, lo confermiamo attraverso i dati statistici degli eventi critici registrati nell’istituto di Imperia nel primo semestre di quest’anno inducono a mantenere alta l’attenzione, ma per fare questo iniziano a scarseggiare le risorse”.

Nel primo semestre Imperia ha registrato due tentativi di suicidio, (uno nel 2020) e 4 colluttazioni. A Sanremo un tentativo di suicidio, 53 casi di autolesionismo e 24 colluttazioni con 2 feriti. “La nostra preoccupazione si poggia sul pericoloso connubio tra carenza d’organico della Polizia penitenziaria – termina il Sappe - e carenza di medici possa agevolare i tentativi estremi come in casi come questo, ed allora sarebbe una vera tragedia umana, per questo molto triste”.

“I piani d’assegnazione del personale in Liguria del personale di Polizia – conclude il Sappe - devono essere congrui e non solo per il mero turno over, così come devono essere congrue le assegnazioni di medici e specialisti nelle carceri liguri. Assurdo ed inaccettabile. Non è questa l’attenzione e la considerazione che il Ministro della Giustizia deve riservare alla Polizia Penitenziaria della Liguria ed la suo sistema penitenziario ormai disorientato”.