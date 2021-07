Ventimiglia: va avanti la manutenzione urbana dell'Amministrazione, tra lavori finiti e quelli che proseguono

Finiti i lavori di manutenzione e potatura presso la rotonda posta all'ingresso della città. Pulizia e ordine sono le due parole chiave per quanto riguarda questo intervento, come si può vedere dalle immagini in cui lo snodo urbano si presenta in tutto il suo rigore.

Gli interventi vanno avanti senza sosta come abbiamo visto durante gli ultimi giorni. La posa di asfalto nel parcheggio area ex calzaturificio Taverna e la manutenzione lungo la strada di via Caduti del Lavoro ad esempio, inoltre oggi l'amministrazione ha effettuato interventi anche nei giardini di Latte e alle aiuole di largo Torino.