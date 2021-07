Mediatori immobiliari: in preparazione la nuova sessione d’esame per l’abilitazione professionale

Fino al 3 settembre è possibile presentare le domande di iscrizione all’esame di idoneità per l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione.

Possono partecipare alla sessione d’esame i cittadini italiani e di altri stati membri dell’Unione europea residenti o con comprovato domicilio professionale nelle province di Imperia, La Spezia e Savona. I cittadini non appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea sono ammessi a condizione che siano in possesso di un regolare permesso o carta di soggiorno rilasciata dalla competente autorità e sempre che dimostrino di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per partecipare alla sessione d’esame è necessario che i candidati abbiano frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale. Le domande di ammissione devono essere redatte in forma scritta, utilizzando il modulo di domanda presente sul sito camerale (QUI) e dovranno essere presentate fino a venerdì 3 settembre 2021.

Le domande possono essere spedite con raccomandata e avviso di ricevimento alla Camera di Commercio Riviere di Liguria: via Quarda Superiore 16 a Savona oppure tramite Pec al seguente indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it, nel qual caso la sottoscrizione dell’interessato potrà avvenire con la propria firma digitale (ovvero, allegando copia del documento d’identità in corso di validità per l’ipotesi in cui non venga apposta la firma digitale). Il calendario delle prove scritte sarà successivamente pubblicato sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria.