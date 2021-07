Imperia: i Giovani Democratici sostengono il Referendum per legalizzare l'eutanasia in Italia

I Giovani Democratici della provincia di Imperia sostengono il referendum promosso dall’associazione ‘Luca Coscioni’ che punta a legalizzare l’eutanasia in Italia.

“Grazie alla disobbedienza civile di Marco Cappato a fianco di Fabiano Antoniani – dicono i GD - abbiamo ottenuto la legge sul testamento biologico, adesso è il momento di fare un passo in avanti, è il momento di dare voce al popolo italiano e di sostenere una campagna referendaria che faccia di questo Paese un luogo in cui la libertà di scegliere viene tutelata. Oggi i nostri cittadini, per vedersi riconosciuto tale diritto, si dirigono in Svizzera e da qualche mese anche in Spagna, sentendosi così dei fuorilegge agli occhi del proprio Stato che disconosce il loro dolore e la loro sofferenza”.

“Occorre arrivare a un totale di 500 mila firme per fare in modo che sia poi il popolo italiano a decidere di poter scegliere di porre fine a sofferenze che senza rimedi portano a vivere una vita che non è vita, bensì, spesso un orribile stallo fisico e mentale che col tempo peggiora incrinando i sentimenti più vivi e lasciando spazio alle lacrime del malato e dei sui cari”.

I Giovani Democratici ritengono che l’eutanasia in Italia sia un diritto che debba necessariamente essere legalizzato: “Per questo ci recheremo nei prossimi giorni agli omonimi banchetti per la raccolta firme col fine di dare il nostro contributo. La politica su questo tema ha fallito, ora è il momento di dare voce alle cittadine e ai cittadini. Insieme scriviamo la storia di questo Paese”.