E’ stata smarrita, in strada Termini a Ospedaletti, la cagnolona 'Dora' nella foto. E’ una femmina buona di 4 anni e potrebbe essere spaventata.

“Non capiamo come abbia fatto a scappare – dicono i proprietari - era in un giardino con inferriate e un altro cagnolino come amichetto”.

Chi l’avesse vista può telefonare al 3273231956 o al 3478421027.