Ventimiglia: oggi pomeriggio alla foce del Nervia tutti in skate con 'XXmiglia street event'

Il giorno dopo il via alle Olimpiadi di Tokyo, dove per la prima volta debutta lo skateboard come sport olimpico, 'Ventimiglia Viva' insieme alla neonata associazione sportiva 'XXmiglia Skate', organizza una serata all'insegna dello skate, della bmx e della musica.

Oggi pomeriggio dalle 17, alla pista ciclabile Pelagos alla foce del Nervia, decine di ragazzi e ragazze in skate e bmx si sfideranno a suon di acrobazie, con l'auspicio che venga presto realizzato uno skatepark anche nella città di confine. L'evento è aperto a tutti, dai più esperti a chi per la prima volta vorrà conoscere e provare questi sport che ormai spopolano in tutto il mondo.