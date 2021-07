Coronavirus: il Presidente della Regione non ha dubbi “Il Green pass deve servire per non richiudere mai più il Paese"

“Il Green pass deve servire per non richiudere mai più il Paese. È chiaro che, dove il Covid non circola il Green pass è uno strumento pressoché inutile. Ma deve essere altrettanto chiaro che dove il contagio sta aumentando, e purtroppo sta succedendo in quasi tutte le regioni, tra tornare a chiudere e usare il Green pass, questa seconda ipotesi è l’unica possibile”.

Parole chiare e precise, quelle del Presidente della Regione, Giovanni Toti, che torna nuovamente a sostenere la volontà di istituire un obbligo di utilizzo del ‘pass verde’ per i locali in genere, i trasporti e altre situazioni dove si possano creare assembramenti. Una posizione, quella del Governatore ligure, che sta trovando molti consensi in altre parti politiche ma non in una che fa parte della sua coalizione, ovvero Fratelli d’Italia dove, ad onor del vero, ci sono posizioni discordanti in merito.

Giovanni Toti ha concluso il suo intervento in modo ancora più chiaro per il futuro della convivenza con il Covid, e con eventuali zone ‘colorate’ o addirittura nuovi lockdown: “A meno che qualcuno non preferisca le vecchie zone arancioni e rosse con le saracinesche dei locali abbassate per tutti. Il Green pass deve sostituire la chiusura delle attività economiche e sociali ed evitare il lockdown”.