Sanremo: ruba un'auto a Taggia e, senza patente si schianta a Sanremo, 17enne si rompe il bacino

Ruba un’auto a Taggia e, andando verso Sanremo, si schianta all’altezza dei Tre Ponti. E’ accaduto questa mattina verso le 6.

Un giovane di 17 anni si è impossessato del mezzo e si è diretto verso la città dei fiori, nonostante sia senza patente. Per cause ancora in via d’accertamento ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato.

E’ stato soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza ed è stato portato in ospedale. Dai primi riscontri medici avrebbe riportato la sospetta frattura del bacino. Del caso si occupano i Carabinieri.