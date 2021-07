Sanremo: 100 posti per i giovani offerti dalla Sinfonica per il concerto di stasera al 'Franco Alfano'

Promozione last minute per i giovani studenti di tutte le età degli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città di Sanremo e loro insegnanti.

La fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo mette a disposizione, per il concerto di questa sera alle 21, all’Auditorium Alfano, 100 posti che verranno assegnati in ordine di prenotazione sino ad esaurimento.

L’iniziativa è volta, non solo a far conoscere un luogo storico di Sanremo a chi non l’ha mai visitato e a presentare l'Orchestra, ma è finalizzata a coinvolgere i giovani che diventeranno il nuovo pubblico di domani. Le prenotazioni sono aperte sul sito www.sinfonicasanremo.it.