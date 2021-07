Sanremo: concerti a villa Nobel al chiuso e non nel parco, l’organizzazione “Questione di acustica, lo hanno chiesto i musicisti”

Nei giorni scorsi, a seguito dei primi concerti della stagione di villa Nobel, abbiamo ricevuto le lamentele di alcuni spettatori in merito alla location. L’evento, infatti, si è tenuto all’interno e non nel magnifico parco della villa, come alcuni auspicavano.

“Pensavo che il concerto si svolgesse all’aperto come pure l’aperitivo - scrive uno dei presenti - invece il pubblico è stato sistemato in una sala dove, a mio modesto parere, l’acustica non era buona soprattutto nei toni alti dei brani”.



Abbiamo quindi contattato Gianmaria Leto, amministratore della società ‘Prime Quality’ che gestisce la villa, il quale, al contrario, spiega che si è trattato proprio di una specifica richiesta dei musicisti: “Sono stati loro a chiedere di suonare all’interno e non nel parco per questioni di acustica, in particolare il pianoforte non avrebbe avuto gli stessi suoni se fossimo stati all’aperto. Anche noi ovviamente avremmo preferito svolgere l’evento nel parco”. Lo svolgimento del concerto all’interno, inoltre, è stato anche dichiarato a chi ha telefonato per la prenotazione dei posti.

Le segnalazioni riguardavano anche il rispetto delle norme anti covid. Anche in questo caso ha risposto Leto per la ‘Prime Quality’: “Abbiamo 70 posti a disposizione come da regolamento e le norme sono state rispettate”.

Le obiezioni, quindi, hanno avuto una chiara risposta da parte dell’organizzazione, ma sono anche la dimostrazione di come il pubblico ami particolarmente la villa e i suoi magnifici spazi, tanto da volerne comprensibilmente fruire nelle calde sere d’estate.