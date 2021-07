Sanremo: degrado in un'isola ecologica di via Calvino, la denuncia di un lettore

Un nostro lettore Aldo Guerrisi ci ha inviato una segnalazione di degrado da un'isola ecologica di zona villetta a Sanremo.



"Ho scattato queste foto nell'isola ecologica di via Mario Calvino, zona Villetta, a Sanremo. L'isola in questione è ad uso esclusivo dei residenti in collina. L'accesso per l' area fino a qualche mese fa avveniva tramite pass ma a causa del malfunzionamento ora è accessibile a tutti. Le conseguenze sono queste".