Mirko Casadei, il nuovo re del liscio, ospite questo pomeriggio ai microfoni di Radio Onda Ligure

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti del mondo della musica italiana.

L'ospite di oggi pomeriggio sarà Mirko Casadei, figlio dell'indimenticabile Raul.

Una chiacchierata con il "nuovo re del liscio" in vista della prima data nazionale di “Dalla Romagna a Rio”, in programma a Sanremo il prossimo 9 luglio nel quale dividerà il palco con Armando Corsi.



Mirko Casadei, figlio di Raoul, è nato a Rimini il 19 agosto 1972 e ha respirato fin da tenera età aria di musica. Da piccolo ha collaborato con il padre, “Il re del liscio”. In seguito si è occupato dell’organizzazione e della produzione dell’Orchestra Casadei, nata nel 1928.

Nel 2000 Mirko ha assunto la direzione dell’Orchestra, trasformandola in Mirko Casadei Beach Band. Il musicista ha diffuso uno stile musicale leggero e ballabile. Il suo slogan “100% festa” è intramontabile.



L'intervista andrà in onda alle 15.10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.