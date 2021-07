BDF Banche dati agrofarmaci: uno strumento sempre più utilizzato dai professionisti

BDF mai, come nel mese di giugno, si è consolidata come punto di riferimento per gli operatori professionali del Mondo Agricolo; a tutti i nuovi utenti è infatti stata data per la prima volta l’opportunità di Provare Gratuitamente per 30 giorni la più Completa Banca Dati dell’Agrofarmaco in Italia.

Tracciamo un bilancio di questa attività con Daniele Squatriti, Presidente e Amministratore di BDF srl.

“Siamo davvero molto soddisfatti del risultato ottenuto – ci racconta Daniele – sappiamo che l’operatore agricolo, a qualunque livello, desidera rimanere sempre in regola con i trattamenti, ma spesso si può trovare in difficoltà, tra aggiornamenti continui e cambi di rotta. Non solo: se non è abbastanza attento ai cambiamenti, può perdersi delle importanti evoluzioni, delle nuove scoperte e dei nuovi metodi più efficaci e meno dispendiosi di quelli che sta usando per curare le coltivazioni nei suoi terreni”.

E quindi?

“Quindi – aggiunge Squatriti – qui arriviamo in supporto noi, con le nostre Banche Dati complete, aggiornate e di facile consultazione. Ottenuto l’accesso ai prodotti BDF all’utilizzatore si apre un Mondo di Informazioni che riguardano i prodotti fitosanitari, inclusi i prodotti biologici. Informazioni leggibili in maniera chiara e intuitiva attraverso i propri dispositivi. Le nuove adesioni sono state centinaia, tanti nuovi utenti che avranno la possibilità di consultare gratis le Nostre Banche Dati cogliendone i vantaggi concreti dell’utilizzo”.

Un aiuto al professionista e all’ambiente?

“Certo, più Attenzione all’Operatore si traduce sempre in più Attenzione all’Ambiente ! ! ! Una Banca Dati dell’Agrofarmaco così strutturata, con due aggiornamenti ogni mese e una modalità di ricerca così dettagliata, completa dei Disciplinari Regionali di Difesa Integrata, diventa uno strumento prezioso e fondamentale nelle mani delle piccole, medie e grandi aziende agricole”.

Sappiamo che a breve ci saranno alcune importanti novità nel mondo BDF

“Nei prossimi giorni verranno comunicate nuove e importanti integrazioni alle funzionalità dei nostri prodotti. Posso però anticiparvi un ulteriore fiore all’occhiello ovvero il rilascio dell’edizione “BDF Cloud”; con Qualunque Dispositivo, in Qualunque Situazione, senza installazioni complesse i nostri contenuti saranno facilmente consultabili via Cloud”