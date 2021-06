Fiordaliso e Marco Masini protagonisti del calendario eventi estivi del Casinò di Sanremo

Un omaggio alla grande musica italiana che sa farsi apprezzare a livello internazionale nell’estate del Casinò di Sanremo. Esclusivi concerti per artisti che hanno saputo interpretare in maniera originale e altamente professionale la loro individualità espressiva: Fiordaliso e Marco Masini. Già inseriti nella programmazione e posticipati a causa della chiusura dell’Azienda decretata dai Dpcm, sono particolarmente attesi dalla clientela della Casa da Gioco. Sabato 10 luglio sarà Marco Masini, protagonista del Festival 2020, a festeggiare con i clienti del Roof Garden, mentre il 4 settembre Fiordaliso saluterà l’estate dal Roof Garden. Il 14 e 15 agosto Casinò Sanremo Ballet e Burlesque show animeranno la festa di Ferragosto.

Eventi di qualità e coinvolgenti - come rimarca il Presidente del Casinò Avv. Adriano Battistotti con i consiglieri Dott.sa Barbara Biale e Dott. Gian Carlo Ghinamo, Amministratore Delegato: “Abbiamo scelto questi artisti prestigiosi, che hanno inciso nel panorama internazionale della canzone per dare un forte messaggio positivo alla nostra clientela, di leggerezza e di piacevole intrattenimento. Siamo certi di intercettare i gusti dei nostri clienti con Fiordaliso, che ad ogni performance ha sempre riscontrato forti apprezzamenti e con Marco Masini, che ritorna a Sanremo dopo l’exploit nel Festival n. 70. Abbiamo riprogrammato appena possibile i due concerti apprezzati e qualificanti anche per il calendario turistico cittadino per renderlo ancor più interessante. A queste abbiamo unito musica dal vivo balletti trascinanti e un tocco di sensualità artistica che ben si coniuga con la festa di Ferragosto al Roof Garden. Siamo ripartiti con grande entusiasmo, lo stesso che riscontriamo nella nostra clientela che continua a sceglierci e a divertirsi nelle nostre sale e con la nostra programmazione di eventi“.

"Sanremo Gran Casinò" e “Burlesque Show”

Sabato 14 e domenica 15 agosto

Roof Garden

In questa ripartenza inizia un coinvolgente viaggio musicale tra i Casinò di tutto il mondo.

Bellissime ragazze, costumi scintillanti, pole dance e burlesque con musiche travolgenti, vi aspettano nel nuovo spettacolo studiato per l’estate 2021.

Un omaggio a Las Vegas simbolo dei Casinò in tutto il mondo, ma anche un tributo al mondo patinato delle Celebrities e come gran finale, non può mancare un momento dedicato al Sud America con i suoi colori e le musiche latine che da sempre fanno emozionare e divertire.

Il corpo di ballo del "Gran Casinò di Sanremo” diretto dalle coreografe internazionali di Angie La Notte e Manuela Scravaglieri si esibisce nelle serate del 14 e 15 agosto nella meravigliosa cornice del Roof Garden del Casino’ di Sanremo.

Programma luglio settembre 2021 - Sabato 10 Luglio MARCO MASINI Roof Garden



- Sabato 14 agosto Casinò Sanremo Ballet, Burlesque Show Roof Garden

- Domenica 15 agosto Casinò Sanremo BalletBurlesque Show Roof Garden

- Sabato 4 settembre FIORDALISO Roof Garden

La partecipazione è su invito.