Domani il flash mob in memoria di Sharon Micheletti, Alternativa Intemelia: “Dinamiche malate figlie della concezione della donna come proprietà privata”

“Sharon è solo l'ultima vittima innocente di una guerra silenziosa che si consuma nella quotidianità di tante, troppe, coppie: pressione psicologica, manipolazione, violenza verbale o peggio fisica che possono sfociare nel femminicidio”. Con queste parole Alternativa Intemelia lancia l’invito per il flash mob in programma domani pomeriggio alle 18.30 in via Tenda in memoria di Sharon Micheletti, freddata da un colpo di pistola dell’ex compagno.

“Queste dinamiche malate sono figlie di una concezione della donna come di una proprietà privata ad uso e consumo esclusivo del partner maschile - aggiungono gli organizzatori - in questo mondo capovolto e distorto, nel quale amore e il possesso sono due facce della stessa medaglia, per l'uomo, la libertà della donna di amare qualcun altro che non sia lui, si traduce in un affronto imperdonabile. Genera un dolore che solo privarla della sua libertà può placare. Nel 2020 in Italia c'è stato un femminicidio ogni quattro giorni. Quest'anno siamo arrivati, con Sharon, a 49. Mercoledì alle 18.30 diamo appuntamento alla cittadinanza tutta sul luogo della tragedia per un momento di riflessione e di commemorazione comune nel nome di Sharon e di tutte le donne che hanno pagato a caro prezzo la loro libertà di amare. Chi avrà piacere, potrà indossare un semplice nastro rosso legato al braccio e portare un fiore. Un semplice gesto di umana compassione e un presidio per chiedere alle istituzioni di fare di più perché questo non accada ancora”.

Hanno aderito all’iniziativa: Scuola di Pace Ventimiglia, Spes Auser, Cgil Imperia, Giovani Democratici Imperia e Partito Democratico Ventimiglia.

“Un particolare ringraziamento al fondamentale supporto offerto dalle associazioni che da anni si occupano attivamente di questi temi sul territorio: associazione P.E.N.E.L.O.P.E e Noi4You che presenzieranno all’evento” concludono da Alternativa Intemelia.