Sanremo: bimbo rischia di precipitare in un tombino, il Comune farà denuncia contro ignoti. La serratura era aperta

Dopo la grande paura di sabato sera, questa mattina gli uffici del Comune con il dirigente Danilo Burastero, hanno effettuato un sopralluogo a Pian di Nave per verificare le condizioni del tombino che si è aperto sotto i piedi di un bambino di 6 anni.

Il 'chiusino' non presenta malfunzionamenti o ruggine, ma la serratura era aperta e il Comune vuole fare chiarezza proprio su questo aspetto.Pare fosse sistemato fuori dal proprio telaio. Se posizionato male, infatti, ruota.

Il Comune ha contattato anche Rivieracqua, ma non risulta l'invio di operai in zona negli ultimi giorni. L'impresa che cura i giardini, infine, ha tagliato l'erba il venerdì e ha testimoniato che il tombino era chiuso.

Dopo le opportune verifiche la zona è stata riaperta con l'intenzione di far saldare il tombino per avere maggiore sicurezza.



Il Comune procederà comunque presentando denuncia contro ignoti e, con il comando della Polizia Locale, saranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza.