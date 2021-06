Il mercatino dell'antiquariato a Sanremo ancora rinviato, un operatore: "Turismo? Ultima priorità!"

“Direttore buongiorno,

faccio parte di quel gruppo di micro-operatori che ogni domenica espongono i loro oggetti di antiquariato e collezionismo ai vari mercatini: Ospedaletti, Bordighera, Pieve di Teco, Loano, Albenga, ecc., per non parlare dei nostri vicini della Costa Azzurra che non si sono mai fermati e che considerano questa micro-attività una risorsa, a costo zero, nel quadro dell'offerta turistica.

Solo l'Amministrazione di Sanremo non si è ancora attivata: scelta politica o menefreghismo?

Mario Ricci”.