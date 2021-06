Sanremo: degrado nell’aiuola della Torre Saracena, la segnalazione con foto di una cittadina

"Buongiorno. Premetto che ho già segnalato all’Urp. Possibile che solo io vedo lo scempio? Puliscono solo se si segnala. Non è un buon biglietto da visita per Sanremo visto che ci sono parcheggi e il Mercato Annonario. Non si chiede molto, magari un controllo più assiduo da parte dei responsabili".