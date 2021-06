Imperia: sabato il Festival della Cultura Mediterranea su “Musei e luoghi della Cultura ai tempi del Corona virus”

L’incontro organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri si propone di fare il punto sulla situazione dei luoghi di cultura ai tempi difficili del Coronavirus, dopo le forzate, ripetute chiusure che hanno obbligato a ricercare nuove forme di comunicazione, divulgazione, informazione, per non perdere il contatto vitale con il pubblico e per non rinunciare al proprio ruolo sociale oltre che culturale.

L’incontro, coordinato dalla Presidente della Sezione di Imperia Gabriella Stabile Re, porterà la testimonianza di tre figure professionali fortemente impegnate nei luoghi della cultura della città e della provincia di Imperia, ma con uno sguardo anche all’intero arco della regione ligure: Marcella Roggero, Assessore alla Cultura, Musei, Pari Opportunità, Università del Comune di Imperia; Valentina Fiore, in rappresentanza del Ministero della Cultura, storica dell’arte presso il Polo Museale della Regione Liguria, Direttrice del Museo del Vetro di Altare e dell’Area Archeologica di Nervia (Ventimiglia) e Daniela Gandolfi, Dirigente Archeologa dell’IISL presso il Centro Nino Lamboglia e Museo-Biblioteca “Clarence Bicknell” Bordighera, Direttrice dei Musei Civici Archeologici di Diano Marina e Ventimiglia del Sistema Museale del Ponente ligure.